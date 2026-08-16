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Семь народных примет, которым не стоит верить 0 113

Дом и сад
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семь народных примет, которым не стоит верить

Некоторые народные приметы могут развеселить даже самых суеверных людей, а другие вызывают доверие даже у уверенных материалистов. Давайте заглянем в историю и рассмотрим научные обоснования самых известных из них.

 

Увидеть черную кошку — к беде

Во времена эпидемии чумы в Средние века кошки считались опасными, так как охотились на главных переносчиков болезни — крыс, и могли быть заразными. Люди старались избегать этих животных, но черную кошку было трудно заметить в темноте, что могло привести к беде.

Птица в окне — к дурной вести

По сей день постучавшаяся в окно птица считается плохим знаком. Однако, кроме небольшого испуга (особенно у жителей верхних этажей), это явление не приносит ничего дурного. Птица могла просто стукнуть в стекло, пытаясь поймать жучка.

Раскрытый дома зонт — к болезням

Вы можете спокойно сушить любимый зонт дома в раскрытом состоянии: все будет в порядке! Эта примета возникла в незапамятные времена, когда первый зонтик имел сложную конструкцию и массивные спицы, которые могли серьезно поранить человека. Поэтому в тесных помещениях его не раскрывали.

Свист дома — к безденежью

Считалось, что свистеть дома в дневное время может только бездельник. Но если вы не забываете о работе, планах и дедлайнах, смело насвистывайте любимые мелодии на здоровье.

Постучать по дереву — сберечь удачу

Признавайтесь, вы тоже плюете через левое плечо и стучите по деревянной мебели, чтобы избежать «сглаза»? Наши предки верили, что в деревьях живут духи, оберегающие людей, и с помощью простого стука можно попросить у них помощи. Научного обоснования этой приметы нет, так что, если вы не верите в духов, можете оставить деревья в покое. Да и плеваться — не самый хороший тон.

Рассыпанная соль — к ссоре

Когда-то соль была очень дорогой, и случайно просыпать ее означало нарваться на семейный скандал. Однако сейчас соль доступна каждому, а последствия неосторожности легко устранить веником и пылесосом.

Разбитое зеркало — к несчастью

Первые зеркала из стекла стоили баснословные деньги, поэтому разбить такую вещицу действительно считалось несчастьем. Эта примета появилась еще в античные времена: древние римляне верили, что через зеркала за людьми следят боги, которых легко разгневать, если повредить «окно» в наш мир.

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