Часто работы в саду переносят на весну, что неправильно и негативно сказывается на состоянии плодовых культур и качестве будущих урожаев.

Побелка

Многие ошибочно полагают, что стволы деревьев белят для защиты от вредителей. На самом деле, побелка помогает защитить кору деревьев от солнечных ожогов, морозобоин, трещин и других повреждений, которые могут привести к грибковым заболеваниям и нападению вредителей.

Кроме того, зимой деревья без кроны становятся более уязвимыми к яркому зимнему солнцу.

Подпорки

Если на плодовых деревьях поздних сортов остался урожай, обязательно установите подпорки под ветки. Тяжесть плодов и частые дожди могут привести к поломке намокших веток.

Обработки

Для защиты деревьев и кустарников от болезней можно использовать биопрепараты, такие как «Битоксибациллин» или «Фитоверм». Грибковые заболевания можно остановить с помощью препаратов «Скор», «Хорус» или «Хом». Эффективны также бордоская смесь, медный купорос и другие фунгициды.

Обрезка

Осенняя санитарная обрезка помогает снизить риск распространения заболеваний в саду и уничтожить вредителей, укрывшихся на зимовку. В это время обрезают все поврежденные и больные ветки и побеги. Удаленный материал следует сжечь, чтобы исключить риск рецидива, а места срезов обработать садовым варом.