На ручках плиты часто скапливается жир, который необходимо регулярно удалять. Многие снимают переключатели и используют свои методы для чистки.

Для этого метода понадобятся три компонента: спирт, аммиак (10 %) и глицерин. Все ингредиенты смешиваются в равных пропорциях, например, по чайной ложке каждого средства.

Полученную смесь наносят на ручки, используя, например, зубную щетку. После нанесения следует подождать примерно 3-4 минуты. За это время жир станет легче смыть.

После этого достаточно воспользоваться влажной тряпкой, чтобы удалить смесь вместе с жиром и другими загрязнениями.

Этот метод подходит не только для чистки ручек плиты. Им также можно мыть кастрюли, плитку на кухне и другие поверхности, на которые попадают капли жира.