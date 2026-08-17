Кроты играют важную роль в экосистеме, но их присутствие на садовых участках и огородах может быть нежелательным. Существует несколько методов, чтобы отвадить этих животных.

Кроты не переносят резкие запахи, громкие звуки и вибрации почвы. Эти факторы следует учитывать при борьбе с подземными жителями.

Шумовые отпугиватели

Устанавливают штыри в землю в местах, где появились кротовины. Эти устройства работают на основе звуковых и ультразвуковых сигналов, которые отпугивают кротов. Готовые приборы можно заменить радиоприемником на батарейках, который заворачивают в пакет, включают и укладывают на вершину кротовины.

Вертушки

Можно приобрести или сделать вертушки из подручных материалов, например, надев на палку пластиковую бутылку с разрезами. При сильном ветре вертушка создает колебания и звуки, которые передаются в землю.

Ловушки

В кротовом ходу устанавливают трубу-ловушку. Крот, продвигаясь по тоннелю, застревает в трубе. Также можно сделать самодельные ловушки, установив пластиковое ведро или трехлитровую банку под горизонтальным тоннелем. Сверху емкость прикрывают куском картона, чтобы крот не смог выбраться. На дно емкости можно положить пару червей в качестве приманки.

Попавшего в ловушку крота нужно освободить в течение 14 часов, иначе он может погибнуть от голода.

Подземный забор от кротов

Установка подземного забора считается одним из самых эффективных способов защиты от кротов. Для этого по периметру участка роют канаву глубиной 1,5 м, засыпают на дно щебень или битый кирпич, а затем натягивают сетку с мелкими ячейками, которая должна выступать над поверхностью земли на 20 см. Кроты упираются в преграду и возвращаются обратно.

Ароматизаторы

Некоторые владельцы участков используют вещества с неприятным для кротов запахом: спитую кофейную гущу, ветошь, смоченную бензином или переработанным маслом, испорченную рыбу, протухшие яйца, молотый перец, раздавленные чесночные дольки и касторовое масло.

Однако запах распространяется локально, и крот, наткнувшись на источник неприятного аромата, может заблокировать норку и создать новые ходы.

Растения

Опытные огородники рекомендуют сажать растения, которые отпугивают кротов, такие как нарциссы, бархатцы, рябчик императорский, лук, чеснок, укроп, сельдерей и базилик.