Ножницы должны быть острыми, и не всегда есть возможность обратиться к специалисту. Рассмотрим, как быстро наточить лезвия ножниц самостоятельно.

Для успешной заточки ножниц важно правильно подготовиться. Начните с удаления грязи с лезвий с помощью спирта или жидкости для снятия лака, а также устраните возможные дефекты.

Как наточить ножницы иголкой

Этот метод подходит для быстрой заточки обычных бытовых ножниц. Возьмите иглу и максимально широко раскройте ножницы. Вставьте иголку в место соединения лезвий и попытайтесь "разрезать" иголку, двигаясь от основания до кончиков. Повторяйте процесс до достижения нужного эффекта.

Как наточить ножницы бруском

Брусок — это кусок камня с абразивной крошкой. Раскройте ножницы и положите на них брусок. Начинайте движения сверху вниз и наоборот. Лезвие должно двигаться вправо по направлению заточки. Повторите ту же процедуру со вторым лезвием.

Как наточить ножницы наждачной бумагой

Заточка наждачной бумагой очень проста. Просто возьмите бумагу и разрежьте ее ножницами. Также можно несколько раз, слегка надавив, протереть внешнюю поверхность лезвий. Учтите, что чем крупнозернистее будет материал, тем быстрее пройдет заточка.

Чем еще можно наточить?