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Как очистить люстру от пыли без снятия плафонов 0 609

Дом и сад
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить люстру от пыли без снятия плафонов

Во время уборки многие уделяют внимание мытью полов и удалению пыли с различных поверхностей. Однако осветительные приборы также со временем покрываются слоем пыли, что приводит к тускнению света ламп.

 

Чтобы быстро и качественно убрать пыль с люстр за 10 минут, не снимая плафонов, необходимо приготовить специальный моющий раствор. Для этого в двух литрах воды растворяют 2 столовые ложки уксуса и 1/2 чайной ложки нашатырного спирта.

Перед началом работы важно помнить о двух нюансах. Во-первых, светильники и люстры должны быть отключены от электросети. Во-вторых, рекомендуется использовать перчатки, чтобы защитить кожу рук, так как сочетание уксуса и нашатыря может негативно повлиять на неё.

Вместо тряпок для мытья можно воспользоваться небольшим трюком. Смачивают перчатки в растворе и протирают люстры. При необходимости перчатки споласкивают в чистой воде и снова смачивают в растворе.

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