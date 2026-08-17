Алоэ требует пересадки из-за быстрого роста корней. Молодые растения до 5 лет пересаживают ежегодно, а взрослые — раз в 2–3 года.

Для пересадки алоэ в новый горшок используйте метод перевалки:

Подготовьте горшок с дренажными отверстиями, который будет примерно на 20% больше предыдущего. Уложите слой дренажа и немного почвосмеси.

Аккуратно вытащите растение вместе с комом земли. Установите его по центру в новый горшок и присыпьте корни землей, слегка уплотните. Полейте водой и разместите на подоконнике.

Старые кусты алоэ иногда нуждаются в омоложении. Обрезку суккулентов обычно не проводят, поэтому рекомендуется выращивать молодые растения.

Алоэ размножается несколькими способами: детками — спящими почками, придатками или корневой порослью. Этот метод осуществляется естественным образом. Достаточно отделить саженец от материнского куста и посадить его в новый горшок.

Черенками стеблевыми и листовыми. Это известный и эффективный способ размножения, который требует соблюдения всех агротехнических норм.

Верхушками. Размножение верхушками считается самым быстрым методом, но подходит только для стеблевых видов растения.

Семенами. Выращивание алоэ из семян занимает около года, поэтому этот способ чаще используют селекционеры.