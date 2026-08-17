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Как правильно обрезать лук после сбора урожая для длительного хранения 0 146

Дом и сад
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно обрезать лук после сбора урожая для длительного хранения

После сбора урожая лука у огородников есть два варианта, которые влияют на сохранность лука. Правильные действия помогут сохранить лук до весны или даже до следующего лета, предотвращая его гниение зимой.

 

Обрезка лука имеет важное значение для подготовки этого овоща к длительному хранению. В деревнях часто не обрезают лук, а плетут из него «косы», которые затем развешивают в погребе.

Замечено, что в таком виде урожай хранится долго и не проявляет признаков гниения. Однако многие дачники живут в городах, и в квартире развешивать лук не получится. Поэтому они используют более рациональный способ хранения, который позволяет сохранить урожай до весны.

Ботву срезают в месте, где находится шейка растений, так как этот участок самый тонкий. Обрезанный лук укладывают в картонные или капроновые ящики и хранят в прохладном месте.

Зимой огородники иногда проверяют состояние урожая, чтобы вовремя обнаружить луковицы, которые могут начать гнить. Если такую луковицу не убрать как можно раньше, она может испортить весь урожай.

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