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Как правильно собирать груши для хранения 0 96

Дом и сад
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно собирать груши для хранения

Для длительного хранения подходят только плоды без повреждений и признаков заболеваний. Важно правильно собирать груши для хранения.

 

Для длительного хранения груши собирают вручную с дерева, как в любительских, так и в промышленных садах. Плоды аккуратно укладывают в ящики в один-два слоя, переслаивая бумагой. Это помогает защитить их от повреждений и царапин, которые могут сократить сроки хранения.

Собирать груши следует в сухую погоду. Не рекомендуется собирать плоды после дождя или по росе — они должны быть сухими.

Даже самые поздние сорта нужно успеть снять с дерева и убрать на хранение при положительной температуре до наступления заморозков.

При сборе аккуратно снимайте плоды, начиная с самых кончиков веток. Сначала собирайте те, которые можно достать с земли, затем используйте плодосъемник, а после — лестницу. Последними следует снимать груши, находящиеся внутри кроны. Если начать с веток внутри, можно случайно стряхнуть груши с кончиков на землю. Опавшие плоды долго не хранятся, независимо от того, упали ли они сами или были уронены.

Важно аккуратно снимать груши вместе с плодоножкой, с «хвостиком». Такие плоды хранятся дольше.

Природный восковой налет у некоторых сортов груш присутствует уже при уборке, у других он проявляется со временем. Не убирайте его, так как он защищает груши и способствует их длительному хранению.

Будьте осторожны при сборе, придерживая ветки, чтобы они не ломались. Это особенно важно для колоновидных груш. Маленькие веточки-плодушки важны для формирования урожая. Если их оторвать, это значительно сократит урожайность всего дерева.

Чтобы предотвратить повреждения, собирайте плоды в пластиковые ведра, а ящики застилайте бумагой или агроволокном, чтобы защитить кожицу от повреждений. Это обеспечит длительное хранение.

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