Картофельные очистки

Крахмал, содержащийся в картофеле, действительно полезен для растений. Однако стоит ли накапливать картофельные отходы на кухне до весны? Гораздо проще и дешевле приобрести пачку крахмала, чем везти на дачу несколько пакетов картофельных очисток.

Банан

Банановая кожура может соперничать с картофельными очистками по популярности. Известно, что замачивание кожуры в воде позволяет получить неплохое удобрение. Но если закопать ее в землю, она просто почернеет, высохнет и будет долго разлагаться.

Яблоки

Падалица яблок может стать отличной средой для болезнетворных бактерий и вредителей. Кроме того, длительный процесс гниения создает идеальные условия для развития грибка.

Арбуз

Если разбросать арбузные корки по огороду или положить их в компостную яму, это может привести к образованию плесени.

Однако огородники уверены, что цитрусовые могут помочь в борьбе с вредителями. Например, апельсиновая кожура, по слухам, отпугивает проволочника и медведку от картошки.