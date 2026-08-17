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Какие пищевые отходы не принесут пользы на огороде 0 492

Дом и сад
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие пищевые отходы не принесут пользы на огороде

Дачники делятся советами, как избежать бесполезных затрат времени.

 

Картофельные очистки

Крахмал, содержащийся в картофеле, действительно полезен для растений. Однако стоит ли накапливать картофельные отходы на кухне до весны? Гораздо проще и дешевле приобрести пачку крахмала, чем везти на дачу несколько пакетов картофельных очисток.

Банан

Банановая кожура может соперничать с картофельными очистками по популярности. Известно, что замачивание кожуры в воде позволяет получить неплохое удобрение. Но если закопать ее в землю, она просто почернеет, высохнет и будет долго разлагаться.

Яблоки

Падалица яблок может стать отличной средой для болезнетворных бактерий и вредителей. Кроме того, длительный процесс гниения создает идеальные условия для развития грибка.

Арбуз

Если разбросать арбузные корки по огороду или положить их в компостную яму, это может привести к образованию плесени.

Однако огородники уверены, что цитрусовые могут помочь в борьбе с вредителями. Например, апельсиновая кожура, по слухам, отпугивает проволочника и медведку от картошки.

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