Перец плодоносит в летний период, и есть все шансы получить богатый урожай. Предлагаем несколько секретов, как правильно ухаживать за перцем в это время.

Сбор урожая

Рекомендуется срывать плоды в фазе технической спелости, когда перец достигает размера, характерного для сорта, но цвет еще не полностью сформировался. Такие плоды можно отправить на дозревание, а на кусте тем временем формируется новая партия.

Подкормка

Для получения богатого урожая полезно использовать удобрение на основе кальциевой селитры. Это средство также применяется в качестве профилактики вершинной гнили.

Фосфор и калий

Перец нуждается не только в кальции. Для богатого урожая также необходимы калий, фосфор, бор и магний. Поэтому в летний период рекомендуется вносить комплексные составы, которые насыщают растения полезными элементами.

Обрезка кустов

Следует удалять в первую очередь больные и поврежденные побеги. Также стоит срезать ветки, которые затеняют плоды.

Полив

Грядки продолжают поливать, ориентируясь на погодные условия. Если жарко, то рекомендуется увлажнять почву два раза в неделю. Если дожди случаются или погода прохладная, то достаточно поливать один раз в 7 дней.