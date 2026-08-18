Утюг присутствует в каждом доме. Несмотря на свою надежность и прочность, он требует специального ухода и соблюдения простых правил эксплуатации.

Как и другие приборы, утюг подвержен различным рискам:

- падениям,

- прямым солнечным лучам,

- ударным нагрузкам,

- интенсивным механическим воздействиям,

- воздействию кислот и растворителей.

Наиболее уязвимая деталь – шнур электропитания. При использовании старайтесь не перегибать провод, не наступать на него и не позволять домашним животным его грызть.

Важно регулярно очищать подошву утюга от нагара с помощью специальных средств и удалять накипь, если ваш утюг оснащен функцией отпаривания. Большинство современных моделей имеют систему Anti-Calc, которая нейтрализует известь. Если такой функции нет, используйте специальные средства для очистки. Не рекомендуется применять уксус и порошки для чистки чайников, так как это может серьезно повредить внутренние детали.