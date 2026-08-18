Существует две основные причины для этого. Во-первых, овощи и фрукты выращиваются для личного потребления, и хочется подавать на стол здоровую продукцию. Во-вторых, обычный огород или сад не могут сравниться по площади с сельскохозяйственными угодьями, где требуется защищать и подкармливать растения на больших территориях. Поэтому дачники не видят смысла тратиться на специальные препараты.

Некоторые используют народные средства или легкие магазинные препараты. А иногда обращаются за помощью к природе. Ведь для поддержания баланса существуют не только вредители, но и их естественные враги. Дачники привлекают таких помощников на участок, когда на деревьях появляется тля или огурцы атакует клещ.

Божья коровка

Это насекомое эффективно уничтожает тлю, клещей, листоблошек, мелких гусениц, яйца бабочек и куколки других насекомых. Чтобы привлечь божью коровку на участок, можно посадить маргаритки, укроп или красную бузину.

Златоглазка

Это насекомое питается тлей и личинками жуков. Для ее обитания в тенистом месте высаживают папоротники и кустарники, где златоглазка откладывает личинки. Эти насекомые также предпочитают клумбы с непрерывным цветением.

Жужелица

Эти помощники уничтожают мелких насекомых и их личинок, слизней и проволочников. Жуков привлекают укрытия из листвы и небольшие кучи камней.

Красотел

В меню этого насекомого входят личинки шелкопряда и пядениц. Красотелы охотятся на «волосатых» гусениц, которых даже птицы обходят стороной. Привлечь красотелов можно так же, как и жужелиц, создавая укрытия из камней и листвы.