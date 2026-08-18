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Как восстановить почву после гербицидов: три метода 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как восстановить почву после гербицидов: три метода

Гербициды могут помочь в борьбе с сорняками, но они также наносят вред почвенной микрофлоре.

 

Гербициды могут быть как химическими составами, так и солями или кислотами. Хотя эти средства не всегда наносят непоправимый урон, для восстановления плодородного слоя потребуется время и ресурсы.

Для восстановления почвенной микрофлоры и привлечения полезных насекомых необходимо провести ряд мероприятий.

Метод 1.

После применения определенных препаратов можно минимизировать последствия, добавив так называемый антидот.

Метод 2.

Внесение активированного угля также может быть полезным. Этот аптечный препарат снижает кислотность почвы, уменьшает концентрацию солей, приближает pH-баланс к нейтральному, впитывает вредные химические вещества и тяжелые металлы, а также препятствует распространению болезнетворных бактерий.

Метод 3.

Посев смеси сидератов, таких как овес и рапс (в равных долях), поможет улучшить состояние почвы.

Также можно смешивать землю с торфяной крошкой или вносить в зараженный грунт равное количество плодородной земли.

Однако самым надежным способом является полный отказ от использования гербицидов.

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