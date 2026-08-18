Дачники с тяжелой почвой часто используют песок для улучшения структуры грунта. Тяжелый грунт плохо пропускает воду и кислород, что негативно сказывается на росте растений.

Однако не любой песок подходит для этой цели. Огородники отмечают, что песок мелкой фракции может усугубить проблему тяжелой почвы, так как мелкие песчинки еще больше уплотняют грунт.

Какой же песок нужен? В первую очередь, рекомендуется использовать песок крупной фракции, размер песчинок которого составляет 2-5 мм. Его преимущество в том, что он вымывается не так быстро. Таким образом, песок крупной фракции можно использовать не только для улучшения плотного грунта, но и для мульчирования посадок.

Также огородники применяют песок средней фракции – 0,5-2 мм. Он лучше подходит для добавления в посадочные лунки. Особенно хорош карьерный песок, у которого острые грани песчинок.