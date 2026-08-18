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Почему стоит ставить ведро с соленой водой на грядку с огурцами 0 130

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит ставить ведро с соленой водой на грядку с огурцами

Каждый огородник имеет свои секреты для получения хорошего урожая.

 

Некоторые дачники ставят ведро с соленой водой на грядку с огурцами незадолго до начала цветения. Это ведро предназначено не для самих огурцов, а для полезных насекомых, таких как пчелы, которые помогают в опылении. Пчелы предпочитают пить обычную воду в жару, но соленую воду любят еще больше.

Важно, чтобы ведро находилось на одном и том же месте, так как насекомые привыкают к нему и прилетают именно туда.

Когда огурцы начнут цвести, пчелы будут регулярно посещать «водопой», утоляя жажду и опыляя растения.

В ведро можно бросить небольшую палочку, чтобы пчелы могли удобно садиться и наслаждаться водой. На литр воды добавляют чайную ложку обычной соли.

Дачники, освоившие этот метод, могут не беспокоиться о подкормке растений, так как пчелы способствуют повышению урожайности.

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