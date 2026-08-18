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Почему стоит засыпать стиральный порошок в пылесос: удивительные преимущества 0 146

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пылесос

Домашние хозяйки находят новые способы сэкономить время на уборке и деньги на освежителях воздуха.

 

У пылесосов есть одна особенность: со временем работающая техника может начать издавать неприятный запах, избавиться от которого бывает сложно.

Даже при регулярной замене пылесборников и фильтров, проблема может возникнуть из-за накопления грязи и частиц пыли во внутренних отсеках, шлангах и двигателе.

Полностью очистить аппарат, который использовался много лет, довольно трудно, но есть простой способ. Достаточно добавлять в пылесборник 1-3 чайные ложки сухого стирального порошка, предпочтительно с ярко выраженным ароматом. Это не только поможет убрать квартиру, но и освежит воздух в ней.

Вместо порошка можно использовать 1-2 ватных диска, пропитанных эфирным маслом или духами.

Этот же лайфхак также поможет устранить неприятный запах из мусорного ведра.

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