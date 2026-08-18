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Польза рябинового веника 0 108

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Веник

Мы привыкли к березовым веничкам, но стоит обратить внимание на веник из рябины.

 

Ветки рябины отличаются гибкостью, мягкостью и хлесткостью, что делает рябиновый веник уникальным. Он эффективно очищает воздух в парилке. Летучие вещества, выделяемые рябиной, уничтожают золотистый стафилококк и плесневые грибки.

Использование рябинового веника способствует усилению потоотделения и помогает в выведении шлаков из организма. После такой процедуры на коже не остаётся микроорганизмов, активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение, а сердечно-сосудистая система очищается от вредных веществ, включая холестерин.

Париться с рябиновым веником особенно полезно при атеросклерозе. Воздух, насыщенный летучими веществами рябины, благоприятен для гипертоников. Если добавить к рябиновому веничку несколько веточек пижмы, получится отличное освежающее средство.

Рябина является отличным тонизирующим средством и может стимулировать умственные процессы.

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