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Растения для украшения интерьера и улучшения качества сна 0 137

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения для украшения интерьера и улучшения качества сна

Если вы хотите преобразить интерьер спальни, выбирайте элементы фитодизайна: растения всегда выглядят эстетично и привлекательно. Кроме того, правильно подобранные цветы помогут расслабиться и восстановить силы.

 

Лаванда

Это растение выглядит красиво и нежно. Известно, что аромат лаванды помогает снять нервное напряжение. Поэтому стоит совместить приятное с полезным, разместив в спальне несколько горшочков с лавандой.

Жасмин

Существует множество разновидностей этого красивого растения, некоторые из которых можно смело содержать в квартире. Жасмин обладает невероятно интересным ароматом, что сделало его популярным у парфюмеров. Запах жасмина помогает справиться с бессонницей, а также делает интерьер спальни более романтичным и чувственным.

Розмарин

Некоторые хозяйки выращивают эту неприхотливую пряность на кухне для использования в кулинарии. Однако немного розмарина можно выделить и для спальни, так как его запах обладает мощным седативным эффектом.

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