Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три способа отбелить подошву обуви: полезные советы 0 61

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три способа отбелить подошву обуви: полезные советы

Стильная спортивная обувь часто имеет белую подошву, по которой легко можно определить её состояние.

 

После нескольких недель использования кроссовки могут выглядеть так, словно их носили долго. Уход за подошвой может быть сложным, так как грязь быстро впитывается.

Существует три простых способа, которые помогут легко избавиться от загрязнений.

Специальная губка

В хозяйственном магазине выберите меламиновую губку. Одной губки хватит на долгое время. Разрежьте её на небольшие кусочки, смочите под краном и начните очищение подошвы. Результаты будут видны уже через несколько минут.

Средство для снятия лака

Выбирайте жидкость без ацетона. Пропитайте ватный диск средством и обработайте подошву. После удаления грязи обязательно сполосните обувь.

Сода

Слегка смочите подошву. Нанесите соду на жесткую сторону губки для мытья посуды и начните очищение. После удаления грязи протрите подошву чистой влажной тряпкой.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как восстановить почву после гербицидов: три метода
Изображение к статье: Как привлечь полезных насекомых в сад для борьбы с вредителями
Изображение к статье: Как правильно обрезать лук после сбора урожая для длительного хранения
Изображение к статье: Как пересаживать алоэ: советы и рекомендации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жидкие обои: преимущества и недостатки
Дом и сад
Изображение к статье: студенты
В мире
Изображение к статье: Микротренд: анклеты с жемчугом
Люблю!
Изображение к статье: Почему еда не пригорает на масле?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит ставить ведро с соленой водой на грядку с огурцами
Дом и сад
Изображение к статье: Продукты, снижающие либидо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Жидкие обои: преимущества и недостатки
Дом и сад
Изображение к статье: студенты
В мире
Изображение к статье: Микротренд: анклеты с жемчугом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео