Стильная спортивная обувь часто имеет белую подошву, по которой легко можно определить её состояние.

После нескольких недель использования кроссовки могут выглядеть так, словно их носили долго. Уход за подошвой может быть сложным, так как грязь быстро впитывается.

Существует три простых способа, которые помогут легко избавиться от загрязнений.

Специальная губка

В хозяйственном магазине выберите меламиновую губку. Одной губки хватит на долгое время. Разрежьте её на небольшие кусочки, смочите под краном и начните очищение подошвы. Результаты будут видны уже через несколько минут.

Средство для снятия лака

Выбирайте жидкость без ацетона. Пропитайте ватный диск средством и обработайте подошву. После удаления грязи обязательно сполосните обувь.

Сода

Слегка смочите подошву. Нанесите соду на жесткую сторону губки для мытья посуды и начните очищение. После удаления грязи протрите подошву чистой влажной тряпкой.