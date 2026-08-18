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Жидкие обои: преимущества и недостатки 0 350

Дом и сад
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жидкие обои: преимущества и недостатки

Жидкие обои — это декоративная штукатурка, состоящая из целлюлозного волокна, красящего пигмента и клеевого состава. Для улучшения эстетических качеств в них добавляют натуральный шелк, мраморную или минеральную крошку, сухие водоросли, дубовую кору, а также золотые или серебряные нити.

 

Чаще всего жидкие обои выпускаются в виде сухого порошка, который разводится в теплой воде и после настаивания наносится на поверхность.

Преимущества жидких обоев:

  • Удобство и простота нанесения: не требуется разрезать материал, подбирать рисунок, наносить клей или делать прорезы для розеток и выключателей;
  • Нет необходимости в выравнивании стен: слой смеси скрывает кривые углы и неровности, однако следует учитывать, что при таких недостатках расход смеси увеличивается;
  • Пластичность и эластичность: благодаря этим характеристикам легко отделывать углы, выступы и переходы;
  • Отсутствие швов: смесь ложится ровным полотном;
  • Эстетичность: для уникальных интерьерных решений можно создавать оригинальные узоры и орнаменты, комбинируя несколько цветов и текстур;
  • Возможность реставрации отделки: если поверхность была сильно загрязнена или повреждена, ее легко восстановить: достаточно вырезать участок обоев, размочить в воде и снова нанести;
  • Антистатические свойства: поверхность не притягивает пыль;
  • Микропористая структура: благодаря натуральному составу позволяет стенам «дышать» и поддерживать в помещении оптимальный микроклимат;
  • Устойчивость к воздействию лучей света: жидкие обои не выгорают;
  • Соответствие требованиям пожарной безопасности;
  • Тепло- и звукоизоляционные свойства.

Недостатки жидкой декоративной штукатурки:

  • Отсутствие влагоотталкивающих свойств — материал нельзя мыть, он не переносит влаги, поэтому не подходит для использования в ванной комнате или на кухне;
  • Продолжительное время высыхания — в холодное время года может потребоваться до трех суток;
  • Возможность деформации при механических воздействиях.
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