Жидкие обои — это декоративная штукатурка, состоящая из целлюлозного волокна, красящего пигмента и клеевого состава. Для улучшения эстетических качеств в них добавляют натуральный шелк, мраморную или минеральную крошку, сухие водоросли, дубовую кору, а также золотые или серебряные нити.