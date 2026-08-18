Жидкие обои — это декоративная штукатурка, состоящая из целлюлозного волокна, красящего пигмента и клеевого состава. Для улучшения эстетических качеств в них добавляют натуральный шелк, мраморную или минеральную крошку, сухие водоросли, дубовую кору, а также золотые или серебряные нити.
Чаще всего жидкие обои выпускаются в виде сухого порошка, который разводится в теплой воде и после настаивания наносится на поверхность.
Преимущества жидких обоев:
- Удобство и простота нанесения: не требуется разрезать материал, подбирать рисунок, наносить клей или делать прорезы для розеток и выключателей;
- Нет необходимости в выравнивании стен: слой смеси скрывает кривые углы и неровности, однако следует учитывать, что при таких недостатках расход смеси увеличивается;
- Пластичность и эластичность: благодаря этим характеристикам легко отделывать углы, выступы и переходы;
- Отсутствие швов: смесь ложится ровным полотном;
- Эстетичность: для уникальных интерьерных решений можно создавать оригинальные узоры и орнаменты, комбинируя несколько цветов и текстур;
- Возможность реставрации отделки: если поверхность была сильно загрязнена или повреждена, ее легко восстановить: достаточно вырезать участок обоев, размочить в воде и снова нанести;
- Антистатические свойства: поверхность не притягивает пыль;
- Микропористая структура: благодаря натуральному составу позволяет стенам «дышать» и поддерживать в помещении оптимальный микроклимат;
- Устойчивость к воздействию лучей света: жидкие обои не выгорают;
- Соответствие требованиям пожарной безопасности;
- Тепло- и звукоизоляционные свойства.
Недостатки жидкой декоративной штукатурки:
- Отсутствие влагоотталкивающих свойств — материал нельзя мыть, он не переносит влаги, поэтому не подходит для использования в ванной комнате или на кухне;
- Продолжительное время высыхания — в холодное время года может потребоваться до трех суток;
- Возможность деформации при механических воздействиях.
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