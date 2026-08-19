Комнатные растения могут быть не только красивыми, но и капризными. Рассмотрим, какие из них лучше не заводить, если у вас недостаточно времени для ухода.

Азалии

Это растение занимает первое место в антирейтинге. Оно цветет в холодное время года, но если температура в помещении превышает 20 градусов, а воздух сухой, цветы завянут, а листья пожелтеют и опадут.

Хвойные

Часто их покупают к Новому году в горшках. Однако без соблюдения температурных условий они желтеют и сохнут. Спасти их можно только на утепленной лоджии, где температура держится около 10 градусов тепла.

Комнатная роза

Если вы получили ее в подарок, будьте готовы к множеству проблем: она плохо переносит жару и сухой воздух, зимует неважно, а летом требует свежего воздуха на балконе и прохлады до весны.

Камелии

Это растение цветет осенью или зимой и требует температуры в пределах 10-12 градусов. Летом создать комфортные условия в душной квартире практически невозможно.

Гардения

Она требует высокой влажности воздуха, регулярного полива исключительно мягкой водой, много света зимой и защиты от холода и сквозняков.

Цикламен

Если вы готовы поддерживать температуру 10-15 градусов и поливать его через поддон, это ваш выбор. В противном случае он может не зацвести или сгнить.

Фуксия

Это растение критически реагирует на высокую температуру и подвержено заболеваниям и вредителям.

Клубневая бегония

Когда клубень засыпает, попытки его разбудить частым поливом могут привести к гниению. Часто бегонию выбрасывают в спящем состоянии, полагая, что она пропала.

Орхидея

Это капризный цветок, который считается энергетическим вампиром. Будьте готовы менять субстраты и тщательно ухаживать за поливом, не ожидая, что растение зацветет повторно в благодарность.

Пальма

Несмотря на свои гигантские размеры, это растение практически лишено недостатков на общем фоне.