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Как подкармливать гладиолусы для пышного цветения 0 63

Дом и сад
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подкармливать гладиолусы для пышного цветения

Гладиолусы привносят в сад невероятную красоту и привлекают внимание. Именно поэтому садоводы ценят эти цветы.

 

Поздние гладиолусы могут радовать пышным цветением до конца октября (при благоприятных погодных условиях) у тех цветоводов, которые правильно подкармливают свои растения.

Ключевой момент для подкормки — начало цветения. В этот период гладиолусы можно удобрять наиболее эффективно. Перед цветением не следует вносить азот, так как растениям требуется суперфосфат (30-40 г) и калийное удобрение (15-20 г).

В конце августа гладиолусы подкармливают раствором марганцовки (5 г на 10 литров воды). Эта схема внесения удобрения может обеспечить пышное цветение растений до середины осени.

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