Садоводы занимаются размножением клубники, отбирая наиболее жизнеспособные усы и увеличивая грядку. Чтобы в следующем сезоне молодые кустики радовали плодоношением, необходимо подкормить новые растения.

Подкармливать кустики следует через 2-3 недели после посадки, что обычно происходит во второй половине августа или в начале сентября. В качестве подкормки можно использовать коровяк, который разводят с водой в соотношении 1:10. Состав настаивают три-четыре дня. Перед применением в раствор добавляют древесную золу — 100 г на 10 литров.

Другой вариант — дрожжевой раствор, богатый жирами, белками, углеводами и азотом. В два литра воды добавляют 100 г дрожжей. Полученную закваску разводят в 8 литрах воды и через 5 часов поливают растения под корень.

Ближе к холодам клубнику мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, опилок и соломы. Также подойдут опавшие листья. За зиму эти компоненты перегниют, и почва получит большое количество азота, необходимого весной.