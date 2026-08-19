Увеличить урожайность смородины можно с помощью правильной подкормки. Узнайте, как добиться больших и крупных ягод.

Одним из эффективных удобрений для смородины является картофельный крахмал, который легко найти в любом продуктовом магазине. Для приготовления раствора нужно растворить 250-350 граммов крахмала в 10 литрах воды.

Перед внесением подкормки кусты смородины следует хорошо полить, желательно за час до процедуры.

Рекомендуется подкармливать смородину раствором картофельного крахмала в период созревания ягод, используя по три литра раствора на каждый куст.

Кроме того, смородину можно подкармливать картофельными очистками, которые достаточно просто закопать рядом с кустом.