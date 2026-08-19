В августе любители цветов планируют клумбы под многолетние растения, рассматривая возможность посадки цветов перед зимой. Важно выбрать растения, которые успеют укорениться до холодов и смогут перенести суровые зимние месяцы.

Вот топ-5 многолетних кустарников, которые опытные садоводы высаживают в августе:

- астильба,

- ирисы,

- флоксы,

- хоста,

- пионы.

Для пионов и хосты обычно готовят новую клумбу. Новыми ирисами и флоксами можно заменить старые растения.

Однако это не все варианты. Некоторые цветоводы осенью высаживают лилию, примулу, маргаритки, дельфиниум и незабудки.

В этот период еще можно высаживать как саженцы, так и луковичные. Даже некоторые разновидности семенных многолетних растений успевают укорениться и подготовиться к зиме.

Астильбу китайскую, герань, гейхеру, барвинок и очиток также сажают ближе к осени. Любители роз готовят почву для своих любимых растений, при этом не забывая выбирать самые освещенные участки.