Лилии — это красивые и пышные растения, которые могут украсить любую клумбу. Они также привлекают своим тонким сладким запахом, который не оставляет равнодушными. Любители этих величественных ароматных цветов делятся на две группы: одни выкапывают луковицы каждый год, а другие предпочитают не трогать цветы после посадки.

У начинающего цветовода могут возникнуть вопросы о том, как лучше поступить с лилиями. Опытные садоводы знают, что выкапывать лилии ежегодно не обязательно. Эти растения способны нормально пережить зиму. Тем не менее, дополнительный уход все же необходим, иначе они могут начать мельчать и перестать радовать пышными бутонами.

Весной лилиям требуется подкормка. Для этого отлично подойдет зола, которую следует рассыпать на клумбу сразу после появления первых ростков.