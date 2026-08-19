Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лилии на даче: стоит ли выкапывать ежегодно или оставить на 10 лет 0 78

Дом и сад
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лилии на даче: стоит ли выкапывать ежегодно или оставить на 10 лет

Лилии — это красивые и пышные растения, которые могут украсить любую клумбу. Они также привлекают своим тонким сладким запахом, который не оставляет равнодушными. Любители этих величественных ароматных цветов делятся на две группы: одни выкапывают луковицы каждый год, а другие предпочитают не трогать цветы после посадки.

 

У начинающего цветовода могут возникнуть вопросы о том, как лучше поступить с лилиями. Опытные садоводы знают, что выкапывать лилии ежегодно не обязательно. Эти растения способны нормально пережить зиму. Тем не менее, дополнительный уход все же необходим, иначе они могут начать мельчать и перестать радовать пышными бутонами.

Весной лилиям требуется подкормка. Для этого отлично подойдет зола, которую следует рассыпать на клумбу сразу после появления первых ростков.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем в хозяйстве нужна лопата с отверстиями
Изображение к статье: Как подкармливать гладиолусы для пышного цветения
Изображение к статье: 10 самых капризных комнатных растений
Изображение к статье: Как правильно подкармливать смородину для увеличения урожая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: за рулем
Наша Латвия
Изображение к статье: Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты
Дом и сад
Изображение к статье: Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели
Культура &
1
Изображение к статье: Питбуль на концерте
ЧП и криминал
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: схема Rail Baltica
Политика
1
Изображение к статье: за рулем
Наша Латвия
Изображение к статье: Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты
Дом и сад
Изображение к статье: Новый «Человек-паук» с Томом Холландом собрал $2 млрд всего за три недели
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео