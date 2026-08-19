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Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простая ловушка для мух, которую можно сделать за две минуты

В теплую пору года назойливые мухи становятся частыми, но нежелательными гостями в любом доме. Их жужжание слышно и днем, и ночью, а использование липких лент, которые выглядят не очень эстетично, нравится немногим. Применение дихлофоса может принести больше вреда, чем пользы, поэтому многие люди прибегают к нему лишь в редких случаях. Вместо этого вы можете создать простую ловушку своими руками.

 

Эта ловушка эффективно удерживает мух, освобождая ваш дом от их присутствия.

Для ее создания наполните стакан на треть яблочным уксусом. Плотно обмотайте горловину емкости пищевой пленкой. В пленке сделайте несколько отверстий такого размера, чтобы муха могла пролезть внутрь. Ловушка готова — разместите ее в том месте, где летающие насекомые вам больше всего мешают.

Привлекательный запах уксуса заставит мух забраться внутрь стакана, однако обратного пути для них уже не будет.

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