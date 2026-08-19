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Три способа избавиться от запаха в пластиковых контейнерах и на разделочных досках 0 293

Дом и сад
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три способа избавиться от запаха в пластиковых контейнерах и на разделочных досках

Иногда моющие средства не справляются с запахом, который появляется в пластиковых контейнерах и на разделочных досках после многократного использования. Рассмотрим три эффективных средства, которые помогут устранить неприятный аромат с первого применения.

 

Лимон

Для удаления запаха потребуется половинка лимона. Ею натирают контейнер или доску и оставляют на 30-40 минут. Затем их моют с помощью средства для мытья посуды. Вместо лимона можно использовать раствор на основе лимонной кислоты, которым протирают изделия, а затем промывают.

Экстракт ванили

Приятный и стойкий аромат экстракта ванили поможет замаскировать неприятный запах. Контейнер наполняют водой, добавляют несколько капель экстракта и оставляют на 3-4 часа, закрыв крышкой. После этого раствор сливают и контейнер промывают обычной водой. Разделочные доски просто промывают жидкостью с экстрактом ванили.

Уксус

Уксус является одним из лучших средств для борьбы с неприятными запахами. Пластиковый контейнер замачивают в растворе уксуса на несколько часов, а лучше на всю ночь. Утром остается только ополоснуть изделие под проточной водой. Разделочные доски протирают уксусным раствором, а затем смывают под струей воды.

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