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Зачем в хозяйстве нужна лопата с отверстиями 0 169

Дом и сад
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем в хозяйстве нужна лопата с отверстиями

Ранее огородники довольствовались штыковыми и совковыми лопатами, вилками и тяпками. Современные дачники могут выбрать из множества инструментов, включая лопаты с отверстиями.

 

Некоторые дачники, не знакомые с подобными инструментами, могут считать лопату с отверстиями лишь забавным изобретением, созданным для облегчения веса и снижения затрат на производство.

Однако это не так. Лопата с отверстиями предназначена для безопасной пересадки плодовых кустарников. Благодаря отверстиям, почва легко высыпается, оставляя только корень на штыке.

Кроме того, это отличный инструмент для тех, кто привык копать картошку. Отверстия уменьшают вес извлекаемой земли, что снижает нагрузку на огородника.

Также к таким лопатам почти не прилипает грунт, что особенно полезно при работе с тяжелой и глинистой почвой. На песчаной почве она лучше рыхлит грунт.

В целом, дачники, которые приобрели такую лопату, утверждают, что работать с ней намного проще, даже в преклонном возрасте.

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