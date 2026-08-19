Это один из самых необычных, но в то же время простых и экологически чистых способов защиты помидоров от фитофтороза. Сидерат прекрасно оберегает томаты от распространенной болезни.

Для защиты томатов рядом с ними высеивают горчицу, которая по мере роста создает тень, защищая помидоры от избыточного солнечного света и предотвращая быстрое испарение влаги. Она также защищает от резких порывов ветра и формирует идеальный микроклимат для томатов.

Горчицу сажают так, чтобы она окружала каждый кустик в междурядьях. Существует одна хитрость: горчицу регулярно скашивают и раскладывают по проходам в качестве мульчи.

Сидераты срезают сразу после начала формирования бутонов.

Преимуществом данного метода является привлечение пчел, которые опыляют томаты. Кроме того, горчица улучшает структуру почвы и обогащает ее питательными веществами. Но самое главное, что фитофтороз не выживает на горчице, поэтому она служит щитом для помидоров от этого недуга.