Существует множество методов для очистки швов между плиткой в ванной. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от условий (степень загрязнения, материал плитки, наличие вентиляции и т.д.).
При регулярной уборке в ванной комнате добиться идеальной чистоты межплиточных швов бывает сложно. Это связано с тем, что швы имеют шероховатую поверхность, в которую проникают грязь и влага. В результате создаётся оптимальная среда для развития бактерий, грибка и плесени. Это не только ухудшает внешний вид плитки, но и может вызвать проблемы со здоровьем, такие как аллергия, кожные заболевания и снижение иммунитета.
Рассмотрим народные способы очистки швов между плиткой в ванной.
Очистка содой
Соду можно использовать для всех видов плитки, кроме мраморной, и наносить на швы, которые не покрыты декоративным слоем.
Для приготовления раствора насыпьте полстакана соды и постепенно добавляйте воду, перемешивая до получения однородной густой массы. Нанесите полученный раствор на швы тонким равномерным слоем.
В отдельной ёмкости приготовьте уксусный раствор с водой в пропорции 2:1. Перелейте смесь в ручной распылитель (пульверизатор) и обработайте швы с нанесённой на них кашицей из соды уксусным раствором.
После завершения реакции аккуратно протрите поверхность мягкой сухой тряпкой или щёткой. Удалите остатки налёта или грязи щёткой, а затем вытерите кафельную плитку насухо.
Также эффективным является раствор соды в перекиси водорода в пропорции 4:1. Для повышения очистительных свойств можно добавить средство для мытья посуды, которое обезжирит поверхность и улучшит адгезию шовных материалов.
Смесь на основе соды и перекиси водорода помогает избавиться от:
- потемнений;
- грибка;
- плесени;
- неприятных запахов, включая табачный;
- и оказывает дезинфицирующее действие, уничтожая некоторые виды бактерий.
Использование соды для очистки удобно в домашних или офисных условиях, так как растворы безопасны и не содержат токсичных веществ, а также позволяют отбеливать поверхности.
Нашатырный спирт
Растворите 10 мл нашатырного спирта в 2 литрах воды. Нанесите смесь распылителем на загрязнённые участки и подождите 20 минут. Затем ототрите швы мягкой сухой тряпкой или губкой.
В результате вы получите не только чистые швы, но и восстановите первоначальный блеск плитки. Этот раствор также поможет справиться с бактериями и микроорганизмами.
Отбеливатели
Отбеливатели применяются для удаления черноты и потемнений исключительно с белого кафеля. Цветная плитка может потерять насыщенность цвета и изменить оттенки.
Смочите поверхность водой и равномерно нанесите отбеливатель. Подождите 10-20 минут, пока пройдёт химическая реакция, затем очистите мягкой губкой или щёткой и промойте плитку большим количеством воды.
При работе с отбеливателями обязательно используйте перчатки и избегайте их попадания на открытые участки тела. Более щадящие методы борьбы с потемнением и плесенью на швах включают обработку пароочистителем, использование слабокислотных составов или средств в форме карандашей.
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