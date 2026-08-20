Существует множество методов для очистки швов между плиткой в ванной. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от условий (степень загрязнения, материал плитки, наличие вентиляции и т.д.).

При регулярной уборке в ванной комнате добиться идеальной чистоты межплиточных швов бывает сложно. Это связано с тем, что швы имеют шероховатую поверхность, в которую проникают грязь и влага. В результате создаётся оптимальная среда для развития бактерий, грибка и плесени. Это не только ухудшает внешний вид плитки, но и может вызвать проблемы со здоровьем, такие как аллергия, кожные заболевания и снижение иммунитета.

Рассмотрим народные способы очистки швов между плиткой в ванной.

Очистка содой

Соду можно использовать для всех видов плитки, кроме мраморной, и наносить на швы, которые не покрыты декоративным слоем.

Для приготовления раствора насыпьте полстакана соды и постепенно добавляйте воду, перемешивая до получения однородной густой массы. Нанесите полученный раствор на швы тонким равномерным слоем.

В отдельной ёмкости приготовьте уксусный раствор с водой в пропорции 2:1. Перелейте смесь в ручной распылитель (пульверизатор) и обработайте швы с нанесённой на них кашицей из соды уксусным раствором.

После завершения реакции аккуратно протрите поверхность мягкой сухой тряпкой или щёткой. Удалите остатки налёта или грязи щёткой, а затем вытерите кафельную плитку насухо.

Также эффективным является раствор соды в перекиси водорода в пропорции 4:1. Для повышения очистительных свойств можно добавить средство для мытья посуды, которое обезжирит поверхность и улучшит адгезию шовных материалов.

Смесь на основе соды и перекиси водорода помогает избавиться от:

потемнений;

грибка;

плесени;

неприятных запахов, включая табачный;

и оказывает дезинфицирующее действие, уничтожая некоторые виды бактерий.

Использование соды для очистки удобно в домашних или офисных условиях, так как растворы безопасны и не содержат токсичных веществ, а также позволяют отбеливать поверхности.

Нашатырный спирт

Растворите 10 мл нашатырного спирта в 2 литрах воды. Нанесите смесь распылителем на загрязнённые участки и подождите 20 минут. Затем ототрите швы мягкой сухой тряпкой или губкой.

В результате вы получите не только чистые швы, но и восстановите первоначальный блеск плитки. Этот раствор также поможет справиться с бактериями и микроорганизмами.

Отбеливатели

Отбеливатели применяются для удаления черноты и потемнений исключительно с белого кафеля. Цветная плитка может потерять насыщенность цвета и изменить оттенки.

Смочите поверхность водой и равномерно нанесите отбеливатель. Подождите 10-20 минут, пока пройдёт химическая реакция, затем очистите мягкой губкой или щёткой и промойте плитку большим количеством воды.

При работе с отбеливателями обязательно используйте перчатки и избегайте их попадания на открытые участки тела. Более щадящие методы борьбы с потемнением и плесенью на швах включают обработку пароочистителем, использование слабокислотных составов или средств в форме карандашей.