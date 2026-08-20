Высокая влажность и сырость в погребе могут навредить овощам и способствовать появлению гнилей, грибка и плесени. Однако, привести погреб в порядок можно без сложных систем вентиляции. Рассмотрим, как это сделать.

Может показаться, что единственным решением проблемы является установка дополнительной вентиляции и просушка воздуха с помощью жаровни, но существуют более простые и эффективные методы.

Если вентиляции нет и её установка по каким-либо причинам затруднительна, выполните два простых действия.

Первое действие

Используйте гигроскопичные материалы, такие как негашеная известь или хлористый кальций. Эти вещества можно рассыпать по полу вдоль периметра, в углах и на полках, или поместить в емкости и расставить по углам. Известь поможет снизить риск распространения бактерий, которые thrive в сыром и влажном климате.

Недостаток данного метода заключается в том, что наполнитель необходимо периодически заменять. Хлорид кальция можно использовать несколько раз после просушки, но следует помнить, что это вещество токсично.

Второе действие

Конденсат, скапливающийся на потолке, также не является постоянным явлением. Чтобы он не повредил урожай, утеплите потолок с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.