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Как вернуть кухонным полотенцам свежий вид: простые советы 0 179

Дом и сад
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть кухонным полотенцам свежий вид: простые советы

Чистая и сияющая кухня — это гордость для многих хозяек, которые заботятся о порядке в своем доме. Однако общее впечатление могут испортить полотенца, которые выглядят так, будто их не стирали долгое время.

 

Кухонные полотенца пачкаются очень быстро. Всего за одну-две недели они могут выглядеть так, словно не стирались несколько месяцев.

Вернуть полотенцам первозданный вид можно с помощью одного простого метода.

Существует советский способ, согласно которому текстильные изделия нужно кипятить или просто стирать полотенца в машинке. В первом случае это занимает много времени, но результат хороший. Во втором случае результат может не всегда радовать.

Многие хозяйки постоянно ищут идеальные способы очистки или стирки, и мы предлагаем еще один метод. В тазик с теплой водой нужно насыпать немного стирального порошка, добавить чайную ложку соды и отбеливатель в том же количестве, что и порошка. Также потребуется растительное масло — его нужно влить ровно столовую ложку.

Поместите полотенца в тазик и оставьте на 4-5 часов или на всю ночь. Затем просто прополощите полотенца и постирайте их в машинке.

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