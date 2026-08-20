Чистая и сияющая кухня — это гордость для многих хозяек, которые заботятся о порядке в своем доме. Однако общее впечатление могут испортить полотенца, которые выглядят так, будто их не стирали долгое время.

Кухонные полотенца пачкаются очень быстро. Всего за одну-две недели они могут выглядеть так, словно не стирались несколько месяцев.

Вернуть полотенцам первозданный вид можно с помощью одного простого метода.

Существует советский способ, согласно которому текстильные изделия нужно кипятить или просто стирать полотенца в машинке. В первом случае это занимает много времени, но результат хороший. Во втором случае результат может не всегда радовать.

Многие хозяйки постоянно ищут идеальные способы очистки или стирки, и мы предлагаем еще один метод. В тазик с теплой водой нужно насыпать немного стирального порошка, добавить чайную ложку соды и отбеливатель в том же количестве, что и порошка. Также потребуется растительное масло — его нужно влить ровно столовую ложку.

Поместите полотенца в тазик и оставьте на 4-5 часов или на всю ночь. Затем просто прополощите полотенца и постирайте их в машинке.