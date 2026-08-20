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Какие растения не переносят перегной 0 119

Дом и сад
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие растения не переносят перегной

Осенью органические удобрения можно использовать почти без ограничений. В этом случае передозировка исключена, а толщина слоя перегноя помогает защитить плодородную почву от морозов и ветров. В ход идут компост, навоз, сидераты и мульча, но не все овощные культуры хорошо реагируют на присутствие перегноя в почве.

 

В этой статье расскажем, в каких случаях лучше избегать использования перегноя в качестве удобрения.

Лук и чеснок

На участках, где планируется посадка лука и чеснока, перегной лучше не применять. Чеснок может вырасти менее вкусным и влажным, что делает его непригодным для хранения.

Лук, если его выращивают не для зеленых перьев, также не следует удобрять перегноем, иначе луковица может получиться некачественной.

Бобовые

На корнях фасоли образуются клубни, накапливающие азот. При внесении перегноя эти клубни могут стать непригодными для удобрения, если фасоль используется как сидерат. Если же фасоль выращивается для урожая, то из-за перегноя количество завязей на стручках может уменьшиться.

Корнеплоды

К традиционным корнеплодам относятся морковь и свекла, которые могут вырасти кривыми, водянистыми и рыхлыми, что делает их непригодными для хранения и подверженными гниению. Единственный вариант — это внесение перегноя на грядку осенью.

Капуста

Избыточное количество органики может привести к накоплению азота, что, в свою очередь, вызывает нехватку кальция, калия, бора, серы, молибдена и магния — всех тех элементов, которые необходимы капусте.

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