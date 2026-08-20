Многие начинающие садоводы считают, что саженцы плодовых деревьев можно высаживать весной и осенью. Главное — выбрать подходящее место, не экономить на удобрениях, и тогда дело можно считать успешным. Однако многое зависит от сорта и вида плодовых.

Плодовые деревья делятся на семечковые и косточковые. К семечковым относятся яблони, груши, айва, рябина, боярышник, ирга и другие деревья. К косточковым — вишня, слива, абрикос, алыча и подобные.

Техника посадки этих культур общая, но важно учитывать состав и структуру почвы, а также соседние деревья и кусты, включая те, которые вы планируете посадить. Например, вишня не переносит близкое залегание грунтовых вод, а груша не выносит соседства с хвойными деревьями.

Теперь о сроках. Саженцы яблони, груши, айвы и других плодово-ягодных культур лучше высаживать осенью. Крайний срок — две-три недели до наступления устойчивых заморозков и промерзания почвы. Также можно высаживать эти деревья ранней весной, начиная через 5 дней после полного оттаивания грунта.

Сливу, вишню, абрикос и других южных представителей рекомендуется высаживать только весной. Не стоит надеяться на удачу с погодой, так как стресс от пересадки и похолодание могут негативно сказаться на приживаемости деревьев.

Независимо от сроков посадки, саженцы плодовых лучше приобретать осенью.