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Когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев 0 757

Дом и сад
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы считают, что саженцы плодовых деревьев можно высаживать весной и осенью. Главное — выбрать подходящее место, не экономить на удобрениях, и тогда дело можно считать успешным. Однако многое зависит от сорта и вида плодовых.

 

Плодовые деревья делятся на семечковые и косточковые. К семечковым относятся яблони, груши, айва, рябина, боярышник, ирга и другие деревья. К косточковым — вишня, слива, абрикос, алыча и подобные.

Техника посадки этих культур общая, но важно учитывать состав и структуру почвы, а также соседние деревья и кусты, включая те, которые вы планируете посадить. Например, вишня не переносит близкое залегание грунтовых вод, а груша не выносит соседства с хвойными деревьями.

Теперь о сроках. Саженцы яблони, груши, айвы и других плодово-ягодных культур лучше высаживать осенью. Крайний срок — две-три недели до наступления устойчивых заморозков и промерзания почвы. Также можно высаживать эти деревья ранней весной, начиная через 5 дней после полного оттаивания грунта.

Сливу, вишню, абрикос и других южных представителей рекомендуется высаживать только весной. Не стоит надеяться на удачу с погодой, так как стресс от пересадки и похолодание могут негативно сказаться на приживаемости деревьев.

Независимо от сроков посадки, саженцы плодовых лучше приобретать осенью.

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