Завершающая обработка плодовых культур в саду осенью является обязательной. Хотя некоторые могут утверждать, что более полезной будет весеннее опрыскивание, важно помнить, что до этого времени деревья могут заболеть.

Осенью необходимо тщательно выбирать средства для обработки. Некоторые фунгициды и инсектициды, оставшиеся с весны, имеют ограничения по температурному режиму (не ниже 10 градусов Цельсия). Поэтому для осеннего опрыскивания деревьев, проводимого при температуре воздуха от 0 до 5 градусов, эти средства уже не будут эффективны.

Карбамид

Обработка деревьев осенью направлена на защиту от вредителей и грибковых заболеваний. В этом отношении мочевина (карбамид) зарекомендовала себя как наиболее эффективное средство. Она помогает уничтожить возбудителей большинства распространенных грибковых заболеваний, а также личинок и кладку вредителей. Для этого 200-300 граммов карбамида смешивают в 10 литрах воды.

Для борьбы с паршой и мучнистой росой готовят раствор из 500-700 граммов на 10 литров воды.

Карбамид можно использовать осенью, не опасаясь содержания азота, так как молодые побеги после похолодания до 0-5 градусов уже не начнут расти.

Купорос

Железный купорос готовят для профилактики (200-300 граммов на 10 литров воды) и для лечения больных деревьев (500-600 граммов на 10 литров воды).

Бордоская смесь

Также помогает справиться с известными болезнями и насекомыми-вредителями.

Хитрости

Перед началом опрыскивания необходимо:

- убрать весь мусор из приствольных кругов;

- провести санитарную обрезку больных деревьев;

- самое главное, осеннюю обработку проводят после листопада, когда деревья находятся в состоянии покоя.