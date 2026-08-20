Садоводы продолжают заботиться о клубнике, которая летом порадовала их урожаем. Даже если ягод было немного, осенью дачники укрывают кустики хвойным опадом по нескольким причинам.

Фитонциды, содержащиеся в хвойном опаде и шишках, защищают клубнику от серой гнили. Мульчирование этим природным материалом помогает избежать серьезных заболеваний.

Хвойная мульча является отличным органическим удобрением, которое повышает урожайность и подкисляет грунт. Однако использовать опад можно только при нейтральной кислотности почвы.

Некоторые садоводы комбинируют хвою с соломой, сеном и сухими листьями. Такой материал укрывает клубнику во второй половине октября.

Перед мульчированием под клубнику рекомендуется подсыпать золу. Она предотвращает чрезмерное закисление почвы и служит хорошей подкормкой для кустиков.

Хвойный опад также используется для мульчирования рододендронов, голубики и вересковой пустоши, но в этом случае золу не добавляют, так как эти культуры предпочитают кислый грунт.