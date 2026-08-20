Даже если пол в ванной комнате идеально ровный, это не гарантирует, что стиральная машина будет работать тихо и стабильно. Иногда можно заметить, что после отжима бытовая техника "ускакала" в сторону. Если это происходит регулярно, стоит разобраться в причинах.

Техника большинства производителей может служить долгие годы, если соблюдать рекомендации по эксплуатации. Если пол в ванной ровный, а стиральная машина установлена правильно, то возможные причины ее "прыжков" могут быть следующими.

Первая причина

На задней стороне устройства находятся 3-4 транспортировочных болта, которые необходимо выкрутить перед началом использования стиральной машины-автомата. Эти болты могут понадобиться только в случае, если вам потребуется перевезти машину в другое место.

Вторая причина

Если болты вывернуты, а машина установлена строго по горизонтали, дисбаланс может возникнуть из-за неравномерного распределения белья внутри барабана или при перегрузке. Игнорирование допустимого производителем веса может привести к поломке внутренних компонентов стиральной машины, включая подшипники, противовесы и амортизаторы.