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Причины появления жучков в крупе и способы борьбы с ними 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины появления жучков в крупе и способы борьбы с ними

Кулинары, готовящие блюда с использованием крупы, иногда сталкиваются с проблемой наличия насекомых в этом ингредиенте.

 

Существует несколько факторов, способствующих появлению жучков в рисе или гречке:

- Пренебрежение санитарными нормами,

- Нарушение товарного соседства,

- Негерметичная упаковка (особенно подвержены заражению крупы, продаваемые на развес),

- Истекший срок годности.

Все эти причины указывают на недобросовестность поставщика. Однако иногда сами хозяйки становятся причиной появления насекомых в крупах, если запасы хранились неправильно, например, в сыром месте.

Риск появления вредителей возрастает, если у качественной продукции истек срок годности. Помните, что всю просроченную продукцию следует безжалостно выбрасывать.

Кроме того, неправильно подобранная тара для хранения может спровоцировать возникновение вредителей. Оптимальный вариант — стеклянные банки или пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Что делать, если вы обнаружили насекомых в крупе? Ответ прост — немедленно избавьтесь от зараженных продуктов. Тару, в которой хранились крупы, нужно тщательно вымыть с содой, а также обработать полки в кухонном шкафу.

Пшено, перловку и другие крупы можно сохранить, если обработать их температурой. Просейте крупы через мелкое сито, а затем поместите либо на сутки в морозильник, либо на 10-15 минут в духовку при температуре 100-120 градусов.

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