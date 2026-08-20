При подготовке банок для варенья, солений и маринадов многие хозяйки используют старинные методы, такие как обработка паром из кипящего чайника, духовка или микроволновая печь. Однако существует более простой и безопасный способ дезинфекции емкостей для закруток, который исключает риск обжечься.

Кроме того, холодный метод стерилизации занимает значительно меньше времени по сравнению с традиционными способами.

Для этого стеклянные банки нужно тщательно вымыть и оставить перевернутыми дном вверх на вафельном полотенце, чтобы лишняя жидкость стекала.

Через несколько минут в каждую банку налейте рюмку водки (для 3-литровых банок) и хорошенько потрясите.

Достаточно посчитать до 5, следя за тем, чтобы крепкий алкоголь обмыл все стенки банки, после чего слейте водку в раковину. Теперь емкости готовы к дальнейшему использованию.