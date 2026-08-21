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Как избавиться от крестоцветной блошки: советы для дачников 0 63

Дом и сад
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от крестоцветной блошки: советы для дачников

Многие дачники забывают вовремя проводить профилактику для защиты от крестоцветной блошки, что позволяет вредителю чувствовать себя комфортно на участке. Он уничтожает листья редьки, капусты, редиса, хрена, кресс-салата и других представителей семейства Капустные (или Крестоцветные).

 

Это насекомое быстро адаптируется к различным методам борьбы, что значительно усложняет задачу огородников. Тем не менее, каждый сезон можно пробовать новые средства для защиты урожая.

Чистотел

На многих участках растет этот сорняк, но не все знают, что он весьма эффективен в борьбе с крестоцветной блошкой. Достаточно собрать необходимое количество растительного материала и разложить его рядом с культурами, которые вы хотите защитить.

Средство от блох

Мало кто осведомлен о том, что необычный полив может дать хороший эффект. Его можно проводить несколько раз за сезон. Для этого потребуется любое средство против блох, которое можно приобрести в магазине для животных. В ведре с водой растворите пару ложек средства и проведите полив.

Чеснок и зола

Эти два компонента не нравятся крестоцветной блошке, поэтому насекомое будет обходить грядки стороной. Нужно взять нужное количество чеснока, очистить его и немного примять, чтобы появился интенсивный аромат. Затем соедините чеснок с золой. Это средство нужно просто разложить на мульче и по периметру грядки.

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