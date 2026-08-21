Со временем диван в гостиной может начать источать неприятные запахи, так как ткань обивки впитывает посторонние ароматы. Рассмотрим, как можно привести мебель в порядок в домашних условиях без химчистки.

Ароматизированная соль

Для этого метода смешайте обычную соль мелкого помола с 2-3 каплями эфирного масла. Выбирайте ароматы, которые вам нравятся. Распределите смесь по обивке, подождите час, а затем удалите ее с помощью пылесоса или чистого веника. Диван станет источником приятных ароматов.

Сода

Если вам нужно быстро и эффективно освежить диван, воспользуйтесь обычной содой. Распределите порошок по поверхности тонким слоем и оставьте на 30-60 минут, в зависимости от степени проблемы. После этого уберите соду с помощью пылесоса.

Уксус

Сначала разведите небольшое количество уксуса чистой водой. Пропитайте тряпку полученным раствором и тщательно обработайте диван. Как только мебель высохнет, неприятный запах исчезнет.