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Как легко удалить следы от фломастеров 0 167

Дом и сад
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как легко удалить следы от фломастеров

Маленькие дети часто выбирают не самые подходящие места для своих рисунков – стены, мебель, линолеум. Взрослые тоже могут случайно оставить отметки от фломастеров, от которых сложно избавиться.

 

Чтобы удалить разноцветные полосы с любой поверхности, сначала ознакомьтесь с информацией, указанной на упаковке продукта.

Наиболее легко очищаемые средства для рисования – это фломастеры на водной основе. Для удаления пятна достаточно протереть его обычной влажной салфеткой или мокрой тряпочкой с небольшим количеством мыла.

Если вы столкнулись со спиртовыми фломастерами, вам понадобится растворитель, такой как уайт-спирит или спирт. Важно начать уборку как можно раньше.

Что касается масляных фломастеров, которые встречаются реже, с ними поможет любое растительное масло. Смочите ватный диск в масле и протрите загрязненный участок.

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