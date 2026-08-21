Маленькие дети часто выбирают не самые подходящие места для своих рисунков – стены, мебель, линолеум. Взрослые тоже могут случайно оставить отметки от фломастеров, от которых сложно избавиться.

Чтобы удалить разноцветные полосы с любой поверхности, сначала ознакомьтесь с информацией, указанной на упаковке продукта.

Наиболее легко очищаемые средства для рисования – это фломастеры на водной основе. Для удаления пятна достаточно протереть его обычной влажной салфеткой или мокрой тряпочкой с небольшим количеством мыла.

Если вы столкнулись со спиртовыми фломастерами, вам понадобится растворитель, такой как уайт-спирит или спирт. Важно начать уборку как можно раньше.

Что касается масляных фломастеров, которые встречаются реже, с ними поможет любое растительное масло. Смочите ватный диск в масле и протрите загрязненный участок.