Теплицы из стекла или поликарбоната могут быть дорогими. Вы можете создать аналогичную конструкцию из пластиковых бутылок.

Теплица, собранная из пластиковых бутылок, практически не уступает аналогичным сооружениям из пленки. Важно использовать только прозрачные пластиковые емкости.

Для постройки одной теплицы потребуется собрать 500-600 бутылок. Также понадобятся строительные материалы для каркаса, такие как деревянные бруски или металлические профили, а также проволока или армированная толстая нить.

Процесс возведения теплицы можно разбить на следующие этапы:

- соберите каркас;

- отрежьте днища пластиковых бутылок;

- собирайте обрезанные заготовки на нить или проволоку, длина которой равна высоте стенки теплицы;

- плотно закрепите столбики, собранные из бутылок, на верхней и нижней планке теплицы;

- закройте пустоты доступным материалом, таким как полиэтиленовая пленка, доски или полосы поликарбоната;

- зашейте крышу, дверь и окошко для проветривания поликарбонатом или полиэтиленом.