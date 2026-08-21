На любой новой вещи присутствует этикетка, которая часто оставляет липкий след после удаления. В этой статье мы расскажем, как эффективно удалить клейкий след от наклейки с различных поверхностей, не повредив их.

Жир (масло)

Для удаления клея подойдет любое масло, будь то пищевое или косметическое. Если под рукой нет масла, можно использовать маргарин или майонез. Метод заключается в том, что жир растворяет клеящую пасту, делая ее более мягкой и легкой для удаления. Нанесите выбранное средство на остатки клея и оставьте на 5-10 минут. Затем аккуратно удалите клей с помощью мягкого пластикового шпателя или старой пластиковой карты.

Спирт

Спирт и содержащие его средства являются эффективными растворителями. Смачивайте ветошь спиртом и оттирайте липкий след. Чтобы облегчить процесс, можно подержать смоченный тампон на загрязнении, но только если это не повредит основу. Также можно использовать влажные салфетки с небольшим содержанием спирта, однако для достижения результата потребуется больше времени.

Уксусная кислота

Уксус также является хорошим растворителем. Для этого подойдет 9% столовый уксус. Смачивайте ватный диск или тряпочку уксусом и накладывайте на загрязнение на 10-12 минут. После этого очистите поверхность и промойте чистой водой. Однако этот метод может не подойти для некоторых пластиковых поверхностей, так как они могут повредиться.

Пар

Чистка паром очень эффективна, но подходит только для поверхностей, устойчивых к высоким температурам. Для создания пара можно использовать парогенератор, утюг с функцией отпаривания или кипящий чайник.

Ластик или меламиновая губка

Ластик или меламиновая губка хорошо удаляют остатки клея. Для быстрого результата сначала замочите загрязнение в мыльной теплой воде на 10-15 минут, затем протрите грубой тканью. После этого используйте ластик. Меламиновая губка также эффективна, но ее не следует применять на покрытиях, которые могут поцарапаться, а также на посуде и предметах, соприкасающихся с пищей.