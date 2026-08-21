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Огурцы могут плодоносить в открытом грунте даже осенью 0 181

Дом и сад
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огурцы могут плодоносить в открытом грунте даже осенью

К осени огурцы обычно прекращают рост, а иногда огуречник и вовсе погибает. Однако опытные садоводы, изучающие особенности своих культур, могут продолжать получать урожай огурцов даже в сентябре.

 

Защита от росы

Дожди и обильная роса способствуют появлению пероноспороза — грибкового заболевания, которое быстро поражает листья огурцов. Чтобы создать менее благоприятные условия для его развития, огуречник следует накрыть пленкой. Не обязательно строить полноценное укрытие; достаточно сделать крышу в виде шалаша, чтобы защитить листья от росы и дождя.

К сожалению, укрытие не может полностью защитить огурцы от болезней, поэтому их нужно регулярно обрабатывать. Специалисты рекомендуют опрыскивание каждые 10–12 дней.

Для обработки следует использовать только биологические препараты без срока ожидания, чтобы огурцы оставались пригодными для употребления. Обычно это средства на основе сенной палочки и триходермы. Наиболее доступный вариант — "Алирин-Б" с "Гамаиром" по 2 таблетки на 1 л воды. Также можно применять "Фитоспорин" согласно инструкции.

Обработка почвы

Возбудители многих болезней находятся в почве, поэтому рекомендуется раз в неделю поливать грядку препаратами сенной палочки и триходермы. Эти средства подавляют развитие большинства болезней, включая корневые гнили, которые активируются осенью.

Обработка стебля

Хорошей профилактикой корневой гнили является побелка стебля гашеной известью на 20 см от земли. Этот метод широко используется в промышленных огуречниках. Известь можно заменить "Фитоспорином", разведя порошок до состояния кашицы и обмазав стебель.

Обрезка листьев

Нижние листья следует обрезать, так как они уже постарели и становятся легкой добычей для болезней. Регулярно осматривайте огуречник и удаляйте листья с признаками болезни, чтобы сдержать ее распространение. Срезанную зелень необходимо сразу же сжигать.

К осени почва под огурцами истощается, а корневая система занимает большое пространство в верхнем слое почвы. В это время стоит замульчировать грядку перегноем, что обеспечит растениям необходимое питание и защитит от ночных похолоданий.

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