Морковь можно сажать осенью до ноября. Узнайте, что нужно знать, чтобы весной наслаждаться витаминными корнеплодами.

Первое правило

Выберите правильный сорт, который устойчив к холодам.

Второе правило

Озимую морковь сажают в мерзлую землю, используя сухие семена, в период с третьей декады октября до середины ноября. Заделка семян осуществляется в бороздки на глубину 1 сантиметр с расстоянием между семенами 6 сантиметров. Перед созданием бороздок почву следует разрыхлить граблями. Грядку необходимо подготовить заранее, так как морковь предпочитает рыхлую почву, а перекапывать подмерзшую землю будет сложно.

Лучшие предшественники для озимой моркови – картофель, огурцы, лук, томаты или капуста. Не рекомендуется удобрять грядку свежим навозом и азотными удобрениями, так как это приведет к образованию высокой и пышной ботвы, а корнеплоды будут корявыми, уродливыми и с деревянным вкусом.

Третье правило

Мульчируйте грядку толстым слоем чистых осенних листьев или соломой. Сверху можно установить «крышу» из старых простыней, прижав их большими камнями или бревнами. Зимой, если есть возможность, добавьте на грядку побольше снега, который защитит растения от холода и весной обеспечит их влагой.