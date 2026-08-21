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Почему стоит посадить рябину возле дома 0 262

Дом и сад
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит посадить рябину возле дома

Объясняем, почему рябиновое дерево должно расти на вашем участке, и желательно, не одно.

 

Рябина — это выносливое дерево, которое может жить до 100 лет. Оно украшает приусадебный участок в любое время года: красивые резные листья, ароматные цветы и яркие гроздья ягод радуют глаз.

Рябина издавна пользовалась большим уважением, и с этим деревом связано множество народных примет.

Считается, что рябина защищает дом от различных бед, особенно если вокруг дома посадить три дерева, а также приносит здоровье хозяевам.

Кроме того, по рябине можно предсказать погоду. Например, большое количество ягод на рябине предвещает долгую зиму с сильными морозами. Если ягоды долго зреют, весна будет прохладной. Если недозревшие ягоды сильно опадают, лето будет дождливым, но урожайным.

Рябина также помогает при различных заболеваниях. Настои и отвары из рябины часто используют для снижения кровяного давления, лечения малокровия, анемии и сердечной недостаточности. Сок плодов помогает останавливать кровотечения, уменьшать отеки, снимать воспаления и укреплять стенки сосудов. Сок рябины является эффективным средством для профилактики атеросклероза.

Красная рябина играет важную роль в борьбе с раковыми клетками и в нормализации обмена веществ.

Лучше всего сажать рябину осенью, за две недели до наступления устойчивых заморозков.

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