Объясняем, почему рябиновое дерево должно расти на вашем участке, и желательно, не одно.

Рябина — это выносливое дерево, которое может жить до 100 лет. Оно украшает приусадебный участок в любое время года: красивые резные листья, ароматные цветы и яркие гроздья ягод радуют глаз.

Рябина издавна пользовалась большим уважением, и с этим деревом связано множество народных примет.

Считается, что рябина защищает дом от различных бед, особенно если вокруг дома посадить три дерева, а также приносит здоровье хозяевам.

Кроме того, по рябине можно предсказать погоду. Например, большое количество ягод на рябине предвещает долгую зиму с сильными морозами. Если ягоды долго зреют, весна будет прохладной. Если недозревшие ягоды сильно опадают, лето будет дождливым, но урожайным.

Рябина также помогает при различных заболеваниях. Настои и отвары из рябины часто используют для снижения кровяного давления, лечения малокровия, анемии и сердечной недостаточности. Сок плодов помогает останавливать кровотечения, уменьшать отеки, снимать воспаления и укреплять стенки сосудов. Сок рябины является эффективным средством для профилактики атеросклероза.

Красная рябина играет важную роль в борьбе с раковыми клетками и в нормализации обмена веществ.

Лучше всего сажать рябину осенью, за две недели до наступления устойчивых заморозков.