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Правила посадки клубники, которые должны знать все садоводы 0 190

Дом и сад
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правила посадки клубники, которые должны знать все садоводы

Успех в выращивании клубники начинается с правильной посадки. Важно создать условия, соответствующие требованиям этого растения.

 

Качество саженца имеет большое значение. У него должно быть 3–4 хорошо развитых листа и корневая система среднего размера.

При покупке саженцев, особенно в питомниках или у частных лиц, внимательно осмотрите каждое растение. На нем не должно быть признаков заболеваний, иначе вы рискуете приобрести некачественное растение и занести болезни на свой участок.

Оптимальное время для посадки — август. Однако с учетом изменения климата, когда тепло может сохраняться до середины осени, клубнику можно сажать до середины сентября. Если осень теплая и прогнозируется такая погода на несколько недель, то даже в конце сентября посаженная рассада может прижиться.

Клубника предпочитает плодородную почву. Перед посадкой рекомендуется внести компост (примерно ведро на 1 кв.м.). Полуперепревшие листья деревьев также могут стать отличным дополнением, особенно на плотных почвах, так как они сделают землю более пористой и улучшат ее влаго- и воздухопроницаемость.

При перекопке или рыхлении почвы можно добавить измельченные растения бархатцев, которые отпугнут многих вредителей. Их также можно внести в лунку при посадке, смешав с землей.

Основная проблема при выращивании клубники — нематода. Это серьезная угроза для садоводов, так как избавиться от нематоды сложно, а она может уничтожить все посадки. Поэтому меры защиты следует принимать еще на этапе обновления грядки.

Нематода не переносит высоких температур, поэтому перед посадкой саженцы нужно опустить корнями в горячую воду на 20 минут. Температура воды должна быть в диапазоне 43–45 градусов.

Важно измерять температуру градусником. Если она будет выше, это повредит корням, а если ниже — нематода не погибнет.

Для усиления профилактического действия и защиты будущей посадки от болезней можно добавить в воду препарат на основе сенной палочки. Этот микроорганизм устойчив к горячей воде и даже переносит кратковременное кипячение.

Процесс посадки клубники достаточно прост. Нужно соблюдать три основных правила:

- не заглублять точку роста, - не оставлять корни на поверхности (они могут подмерзнуть), - не загибать корни; лунка должна быть достаточно глубокой, чтобы корни располагались вертикально.

После посадки каждое растение следует полить, чтобы почва вокруг корней уплотнилась. Лучше всего, если в воде будет сенная палочка (можно использовать ту воду, в которой проводилась профилактика от нематоды).

И последний штрих — грядку необходимо замульчировать опилками или опавшими листьями.

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